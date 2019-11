(ANSA) – PERUGIA, 8 NOV – “Dalla comunità dei frati della Basilica di San Francesco, luogo dove è partita l’iniziativa contro i muri mediatici e l’uso delle parole come pietre, ‘La Carta di Assisi’, arrivi alla Senatrice Liliana Segre la piena solidarietà e l’incoraggiamento ad andare avanti e non fermarsi davanti ai bulli del web”. E’ il messaggio dei frati del Sacro Convento di Assisi, che “si impegnano ad essere la scorta fraterna” della senatrice Segre. “La testimonianza e la vita di Liliana Segre – afferma il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato – sono un punto di riferimento per tutti gli uomini di buona volontà sui temi della solidarietà, della pace e del bene comune”. “I frati del Sacro Convento di Assisi – conclude quindi padre Fortunato – si impegnano sin da subito ad essere la sua scorta fraterna e vigile”.