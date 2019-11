(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre partite, l’Italia si prepara alla doppia sfida contro l’Islanda (16 novembre a Ferrara) e l’Armenia (19 novembre a Catania). Per i due match il selezionatore Paolo Nicolato ha convocato 23 calciatori, che si raduneranno lunedì prossimo, 11 novembre, ad Abano Terme (Padova). Terza nel Gruppo 1, a 2 punti dall’Islanda e a 3 dall’Irlanda capolista, che hanno giocato però rispettivamente una e due partite in più, l’Under 21 può sfruttare il fattore campo per scalare posizioni in classifica verso la qualificazione alla fase finale di Euro 2021. Gli azzurrini sono reduci da un 5-0 al Lussemburgo, dallo 0-0 in Irlanda e dal successo (1-0) a Yerevan sull’Armenia. I convocati. Portieri: Carnesecchi, Del Favero, Plizzari. Difensori: Adjapong, Bastoni, Bettella, Delprato, Gabbia, Lu.Pellegrini, Ranieri, Sala. Centrocampisti: Carraro, Frattesi, Locatelli, Maggiore, Maistro, Tonali, Zanellato. Attaccanti: Cutrone, Kean, Pinamonti, Scamacca, Sottil.