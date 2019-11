CARACAS – María del Carmen Bouffard, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, informó que la cartera de clientes de las compañías de seguros ha disminuido un 50% en los últimos dos años.

Bouffard explicó que el contexto hiperinflacionario del país se ve reflejado en el sector asegurador ya que los clientes que anteriormente contrataban pólizas de salud y para automóviles, ahora le dan prioridad a las primeras y abandonan las de los automóviles.

“Las estimaciones que tenemos son que el sector asegurador en cartera general, que incluye salud, automóviles y ramos patrimoniales, ha perdido más del 50% en los últimos dos años. Antes, las pólizas para automóviles representaban casi 40% de la cartera de todo el sector. Cuando ves ahora el perfil del 2018, está en el orden del 15%. Pasó del 40% a representar el 15%. Con salud, los porcentajes no han cambiado tanto. Antes representaba como un 32% ahora está en el 29% del total de la masa”, dijo Bouffard.

Indicó que las sumas aseguradas se hacen insuficientes en muy poco tiempo para poder cubrir patrimonialmente a los clientes, en especial cuando se trata de pólizas en bolívares.

Corredores de seguros privados consultados afirmaron que no tiene sentido cotizar pólizas en bolívares, aunque igualmente se hace. Las ofertas pueden variar y se consiguen coberturas desde los 10 mil a los 200 mil dólares y las primas a ser pagadas por los clientes oscilan entre los 910 y los 1.490 dólares.

A pesar que el gobierno venezolano realizó un incremento en el salario que representa un aumento de 361% en el sueldo integral (que era de Bs. 40.000), los ingresos de un venezolano que gana el sueldo mínimo no son suficientes para una cobertura médica afín a los costos de la medicina privada en Venezuela.

Bouffard afirmó que la contratación en dólares de las pólizas de seguros siempre se ha podido hacer. De hecho, asegura que hay ramos en los que es casi obligatorio hacerlo, como en el caso de vehículos de aviación.

No obstante, comentó que desde hace aproximadamente dos años, por las condiciones económicas críticas del país, hay un segmento de la población, no la mayoría, que ha buscado protegerse en una moneda extranjera (moneda fuerte) que le dé estabilidad en sus coberturas y que no necesite ajustes en los montos de cobertura y primas de las pólizas.

“Hace dos años la ciudadanía no tenía la necesidad de contratar en otra moneda. Esto no es algo que están imponiendo las compañías de seguros. Es el mismo mercado el que está buscando protegerse en una moneda que le garantice estabilidad. De ahí surge que las empresas, luego de pasados los procesos correspondientes, ya estén ofreciendo productos en dólares”, puntualizó.