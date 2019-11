(ANSA) – ROMA, 8 NOV – La grande equitazione arriva a Milano con la ‘San Siro Jumping Cup 2020’, in programma all’ippodromo Snai La Mura, dal 2 al 5 luglio prossimi. L’ad di Snaitech, Fabio Schiavolin, presentando l’evento, ha spiegato come è nata l’idea del progetto: “In questo percorso, che da un lato ha visto San Siro aprirsi verso la città e dall’altro ne ha delineato la duttilità dal punto di vista dell’hospitality, – le parole dell’ad – l’idea di impegnarci in un progetto sportivo ambizioso ha rappresentato la naturale evoluzione delle cose, accompagnando la direzione intrapresa da Milano verso l’impegno olimpico. È nata così l’idea di dare vita ad una ‘Grande Avventura Equestre’, una novità per Milano. Il ‘titolo’ che abbiamo scelto per questa avventura, ‘Milano San Siro Jumping Cup 2020’ è un richiamo alla centralità della città nell’affresco sportivo internazionale, ma anche un omaggio ai cinque cerchi olimpici, in vista dei Giochi Invernali del 2026. Per ospitare l’evento abbiamo scelto il giovane Ippodromo di La Maura”.