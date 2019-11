ROMA. – Nel cammino verso l’Europeo 2021 l’Italia si è sbarazzata della Georgia con un tennistico 6-0, al “Ciro Vigorito” di Benevento, scardinando il “muro” difensivo costruito dalle avversarie nel vano tentativo di cogliere il primo punto nelle qualificazioni.

Le ragazze di Milena Bertolini hanno così centrato la quinta vittoria in altrettante partite e guidano il gruppo B a punteggio pieno. Martedì 12 novembre, altra tappa della campagna del Sud, a Castel Di Sangro, contro Malta.

Ma la doppia sfida che probabilmente deciderà la vincitrice del girone sarà tra giugno e settembre dell’anno prossimo, contro la Danimarca vice campione d’Europa, anch’essa a punteggio pieno dopo quattro turni.

Davanti a 3.500 spettatori, la goleada delle azzurre, per l’occasione in maglia verde, è stata firmata da Linari (primo centro in azzurro), Guagni, Girelli (quinto gol stagionale in altrettante partite in Nazionale), Sabatino (doppietta) e Rosucci.

A parte il largo risultato, importante in ottica differenza reti, la Ct può ritenersi soddisfatta per la caparbietà con la quale l’Italia ha cercato la vittoria fin da subito (la prima rete è arrivata al 10′), contro avversarie che in certi momenti si sono difese tenendo anche 10 giocatrici sotto la linea della palla.

Ma l’aggressività delle azzurre non ha dato respiro alle modeste georgiane, come dimostrano i 14 angoli (a zero) battuti. Uniche note dolenti gli infortuni di Sara Gama (problema ad un polpaccio) e di Guagni, che ha dovuto essere accompagnata fuori dallo staff medico dopo il contatto con un’avversaria, lasciando l’Italia in 10 nei minuti finali.

“Speriamo sia nulla di grave, ma comunque questo è un grupo formato da 23 calciatrici tutte importanti – ha commentato Bertolini – A Castel di Sangro ci aspetta un’altra avversaria che giocherà chiusa, sarà fondamentale l’atteggiamento e se sarà lo stesso di oggi non credo che avremo problemi”.