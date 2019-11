(ANSA) – REGGIO EMILIA, 8 NOV – Il Sassuolo torna a vincere in casa e si prende il derby emiliano col Bologna. Finisce 3-1 l’anticipo della 12/a giornata della Serie A: una vittoria che rilancia i neroverdi (sorpasso sul Bologna in crisi di risultati). Protagonista al Mapei Stadium Caputo autore di una doppietta, a segno anche Boga: è di Orsolini il gol del momentaneo 2-1 che sembrava aver riportato in partita il Bologna. Per il Sassuolo una vittoria fondamentale dopo tre sconfitte interne.