(ANSA) – MILANO, 09 NOV – “Francamente non so cosa farò, per fare politica ci sono tanti modi. Credo che ricandidarmi a Milano possa essere un’ipotesi molto solida però poi…”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Linkiesta Festival, prima di essere interrotto dall’applauso del pubblico in platea al Teatro Franco Parenti.