(ANSA) – ALESSANDRIA, 9 NOV – Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina di Quargnento nella cui esplosione sono morti tre vigili del fuoco, poteva evitare la tragedia. Lo spiega il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri. “La notte della tragedia Vincenti è stato informato da un carabiniere che il primo incendio era quasi domato – spiega il magistrato -. Vincenti non ha detto che all’interno della casa c’erano altre cinque bombole che continuavano a far fuoriuscire gas. Era intorno all’1, ci sarebbe stata mezz’ora di tempo per evitare la tragedia”. Giovanni Vincenti, inoltre, è crollato, confessando le proprie responsabilità nell’esplosione della cascina, di fronte al ritrovamento del manuale di istruzione del timer utilizzato per innescare le bombole di gas. “Il foglietto di utilizzo del timer era sul comò in camera da letto – rivela il magistrato – È stato questo elemento a indurlo alla confessione”.