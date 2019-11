(ANSA) – VENEZIA, 9 NOV – Nuovo picco dell’acqua alta oltre un metro a Venezia, anche se in misura inferiore rispetto al livello raggiunto ieri. Alle ore 9.20 sono stati infatti registrati 104 centimetri alla stazione di rilevamento di Punta della Salute. Con questo livello viene allagato circa il 10% del centro storico lagunare. Persistono sulla Laguna di Venezia le condizioni per il ripetersi dell’alta marea: il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree comunale prevede per domani alle ore 9:10 la possibilità di un picco di 110 centimetri. (ANSA).