(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Una pioggia di milioni è in arrivo per Barcellona, Valencia, Atletico Madrid e Real Madrid che dall’8 al 12 gennaio prossimo a Gedda, in Arabia Saudita, si giocheranno la Supercoppa di Spagna riformata col nuovo sistema della ‘Final Four’. A contendersi il trofeo saranno i blaugrana, il Valencia e i due club di Madrid. Le due squadre finaliste, riceveranno ciascuna 12 milioni, mentre 8,9 milioni andranno alle due semifinaliste sconfitte. Considerati anche i soldi che la Federazione prenderà per portare l’organizzazione del torneo in Arabia Saudita, si arriva alla cifra record di circa 50 milioni. Basti pensare che per l’edizione della Supercoppa tra Barcellona e Siviglia, disputata nell’estate 2018 e vinta da Messi e compagni, i due club hanno incassato poco più di 3 milioni. Sulla falsariga del basket, nel nuovo format “Final Four”, le semifinali si terranno mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, con la finale che si svolgerà domenica 12 gennaio. Il sorteggio sarà effettuato lunedì prossimo.