(ANSA) – BERGAMO, 9 NOV – “Rigoni è un ottimo calciatore, probabilmente non andava bene per l’Atalanta”. Alla vigilia del match in casa della Sampdoria, Gian Piero Gasperini ha parlato del fresco ex di turno, in rosa nei nerazzurri nella prima metà della scorsa stagione prima di tornare allo Zenit: “L’allenatore è come un cuoco: a volte ha bisogno del sale e gli danno lo zucchero. Non che lo zucchero vada male, ma spesso serve di più il sale – il ragionamento del tecnico atalantino – Ha belle qualità e caratteristiche, con noi lo aveva dimostrato saltuariamente. Ma non basta mettere quelli bravi in campo: devono essere utili alla squadra, non si possono fare troppi esperimenti per adattare la squadra a loro”.