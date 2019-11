(ANSA) – TORINO, 9 NOV – “Higuain con il dente avvelenato con il Milan? Ce l’avrà anche il Milan con lui”. Così Maurizio Sarri alla vigilia della partita con i rossoneri, sfida dell’ex per il centravanti argentino: “Lo dice la sua storia, Gonzalo è un ragazzo che ha bisogno di forti motivazioni per rendere al meglio – ha proseguito Sarri -. Lui ora sta bene fisicamente e mentalmente ed è in un momento in cui ci può dare e ci sta dando tanto. Lo sta facendo nella creazione di situazioni di gioco, secondo me può fare qualcosina in più quando attacca la porta”.