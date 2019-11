(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 9 NOV – “Una città come Assisi ‘splendido esempio di amore per il prossimo e di solidarietà tra i popoli’ ha il dovere di essere accanto a Liliana Segre e a chi, come lei, lotta e spera in un mondo nuovo. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a quei nostri coraggiosi concittadini che qui ad Assisi salvarono la vita di ebrei e profughi rischiando la propria”: lo afferma il sindaco Stefania Proietti. “Siamo sgomenti – aggiunge – di fronte a ciò che sta accadendo, in una preoccupante indifferenza, in riferimento a episodi di violenza verbale sui social e a veri e propri gesti di intolleranza nei confronti della senatrice a vita, vittima dell’odio cieco del nazismo, deportata bambina ad Auschwitz e oggi, con la sua testimonianza di vita, punto di riferimento per tutti gli uomini di buona volontà sui temi della solidarietà, della pace e del bene comune”. “Insieme ai francescani di Assisi che si sono impegnati ‘ad essere la sua scorta fraterna e vigile’, come Amministrazione – afferma Proietti – esprimiamo la nostra totale vicinanza alla senatrice, e a tutti coloro che, come lei e gli altri testimoni viventi dell’Olocausto, sono simboli ‘che disturbano’ perché, a fronte di tanto odio subìto, si sono fatti promotori di pace affinché nulla di simile accada mai più. Oltre all’odio che viaggia sul web ci spaventa l’indifferenza che serpeggia nella società”. “Come Amministrazione di Assisi, medaglia d’oro al merito civile ‘per aver consentito la salvezza di oltre 300 perseguitati politici, ebrei, profughi e sfollati’ – ricorda Proietti -, ci indigniamo al verificarsi di fatti come questi, poiché ci sono valori insindacabili, come quello della vita e dei diritti fondamentali dell’uomo, sui quali dovremmo essere tutti uniti in ogni sede anche politica”. (ANSA).