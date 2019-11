(ANSA) – BERLINO, 9 NOV – “30 anni Rivoluzione pacifica – Caduta del Muro”: è una delle scritte che è stata proiettata su un enorme schermo a forma di sfera, alto come le colonne di Porta di Brandeburgo, all’inizio dello spettacolo per il 30/o anniversario del crollo della barriera nel 1989. La sfera, altri megaschermi e i due palchi dove si svolge lo spettacolo e si tengono discorsi, sono stati allestiti alle spalle di Porta Brandeburgo, il simbolo di Berlino. Parte del pubblico è sovrastato da un’installazione intitolata ‘Vision in Motion’: un tendone fluttuante lungo 150 metri e composto da centomila strisce variamente colorate su cui 30 mila tedeschi hanno scritto speranze e messaggi. Tra il pubblico vip spicca la cancelliera Angela Merkel. I discorsi sono stati aperti dal sindaco di Berlino, Michael Mueller, che pur ammettendo che con la riunificazione tedesca “non tutto è riuscito bene” nel complesso si può parlare di una “storia di successo”.