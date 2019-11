(ANSA) – MILANO, 9 NOV – L’Inter batte il Verona 2-1 in un anticipo della 12/a giornata, salendo in vetta alla classifica in attesa del match di domani sera tra Juventus e Milan. Una vittoria non facile per i nerazzurri, che al 45′ erano sotto 1-0 per un rigore trasformato da Verre al 19′. L’assalto dell’Inter nella ripresa ha portato prima al pareggio di Vecino, di testa al 20′, e quindi al gol-vittoria, frutto di un gran tiro di Barella al 38′.