(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Tutto facile per il Real Madrid nella 13/a giornata della Liga. La squadra allenata da Zinedine Ziudane, dopo la roboante vittoria in Champions (6-0 al Galatasaray),si è imposta per 4-0 a Eibar contro la squadra allenata da José Luis Mendilibar. I ‘blancos’ hanno aperto le marcature con Benzema al 17′, Sergio Ramos ha raddoppiato al 20′ su rigore e, sempre dal dischetto, lo stesso Karim Benzema ha poi calato il tris al 29′. Nella ripresa, al 16′, è arrivato il poker di Valverde, servito da Modric. Il Real Madrid è tornato da solo in testa alla classifica della Liga, con 25 punti, scavalcando la Real Sociedad di San Sebastian – che ieri sera ha pareggiato in casa 1-1 con il Leganes – e nell’attesa che stasera giochi il Barcellona (in casa contro il Celta Vigo). I catalani, in caso di vittoria, possono affiancarli a quota 25 lunghezze.