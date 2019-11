(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Il Bayern Monaco non è l’Inter e il Borussia Dortmund se ne rende subito conto, cadendo pesantemente nel ‘Der Klassiken’ andato in scena sul terreno dell’Allianz Arena e valido per l’11/a giornata della Bundesliga. I bavaresi hanno schiacciato i rivali sotto una valanga di gol, chiudendo sul 4-0 il big-match odierno del campionato tedesco. Il solito Lewandowski ha aperto le marcature dopo 17′ e in apertura di secondo tempo (2′) Gnabry ha raddoppiato. Il 3-0 è arrivato dopo 31′ grazie ancora a Lewandowski; l’ex Hummels, infine, ha regalato un’autorete per il 4-0 finale, che vale il secondo posto in classifica con 21 punti per il Bayern al fianco del Lipsia, oggi vittorioso nell’Olympiastadion di Berlino contro l’Hertha per 4-2 (doppietta di Werner, gol di Sabitzer e Kampl). In vetta alla graduatoria, con 22 lunghezze, c’è sempre il Borussia Moenchengladbach che domani ospiterà il Werder Brema, attualmente 13/o.