(ANSA) – ROMA, 9 NOV – “Oggi c’è stata una risposta importante dopo Dortmund, nonostante la partita si fosse messa in salita contro una squadra che ha costruito una barriera davanti alla porta”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo il successo in rimonta sul Verona. “Siamo stati bravi a non perdere la pazienza e ad avere una voglia eccezionale di ribellarsi a questo risultato negativo e ribaltarlo”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. “I ragazzi stanno facendo qualcosa d’importante, 31 punti in 12 partite sono un bel bottino, li ringrazio tanto perché hanno ancora buttato il cuore oltre l’ostacolo dopo una delusione grande. Ci sono tanti ragazzi giovani che possono solo crescere, si sta creando qualcosa di bello”, ha detto ancora Conte, che ha dedicato il successo “a mia figlia Vittoria che compie 12 anni, vincendo la festeggio in maniera più serena insieme alla mia famiglia. Ora c’è la sosta e andare al riposo dopo una vittoria ci deve dare entusiasmo e morale e capire che siamo sulla strada giusta”.