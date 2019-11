(ANSA) – ROMA, 9 NOV – L’agenzia americana Moody’s ha avvertito che il rating della Gran Bretagna potrebbe essere declassato per via della “paralisi politica causata dalla Brexit” ed ha rivisto da “stabile” a “negativo” l’outlook del Paese. Lo riporta la Bbc. Attualmente il rating del Regno Unito è Aa2, il terzo più alto. Moody’s ha anche criticato la mancanza “di un piano chiaro su come aumentare la spesa pubblica”, come promesso da entraMbi i principali partiti Labour e Tory in vista delle elezioni del 12 dicembre.