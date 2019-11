(ANSA) – ROMA, 9 NOV – “Tutti in piedi ad applaudire un superlativo @janniksin! É lui il campione della terza edizione @nextgenfinals di #tennis. Milano in delirio, dominato in finale De Minaur: è l’ipoteca su un futuro da numero 1. Grande Jannik, non fermarti piu! #Sinner #NextGenATP @federtennis”. E’ il tweet che appare sull’account ufficiale del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che esalta il successo di Jannik Sinner nel Next Gen di tennis, a Milano. L’azzurro ha battuto in 3 set il n.18 del mondo Alex De Minaur, aggiudicandosi il torneo.