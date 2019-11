(ANSA) – MADRID, 10 NOV – “Oggi votiamo per rafforzare la democrazia. Da domani lavoriamo al governo”. Lo ha sottolineato il leader socialista e premier ad interim spagnolo Pedro Sanchez parlando con i giornalisti dopo aver votato in un seggio nella municipalità di Madrid poco dopo l’avvio delle operazioni di voto. Sanchez esorta gli spagnoli a recarsi alle urne, dopo una campagna tutta tesa alla richiesta di un mandato chiaro per poter superare l’impasse e governare. Alle domande dei giornalisti sulle possibili coalizioni il leader del Psoe non risponde e tira dritto: “aspettiamo che votino gli spagnoli, poi vediamo i seggi”. L’importante, ha rimarcato, è “che gli spagnoli vadano a votare, che si rafforzi la democrazia e che a partire dalla giornata di domani si possa avere la stabilità necessaria per formare il governo e mettere la Spagna in marcia”.