(ANSA) – ROMA, 10 NOV – La Francia ha vinto la quarta Fed Cup della sua storia, la prima dopo 16 anni, battendo nella finale di Perth per 3-2 l’Australia della numero uno del mondo Ashleigh Barty. Il punto decisivo è arrivato dal doppio Mladenovic-Garcia che ha superato Barty-Stosur 6-4 6-3. In precedenza Alja Tomljanovic aveva riscattato la prova opaca di sabato, superando per 6-4 7-5 Pauline Parmentier e rinviando tutto al doppio dopo che la giornata si era aperta con la più grande delle sorprese, ovvero la sconfitta (2-6 6-4 7-6) della Barty, n.1 Wta, per mano della Mladenovic, n.40 del ranking mondiale. Per l’Australia continua dunque la serie negativa: giocava una sfida per il titolo dopo 26 anni di digiuno e ha perso la sua nona finale consecutiva.