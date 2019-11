(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Liverpool sempre più protagonista in Premier. Nel 12mo turno di andata i campioni d’Europa hanno travolto 3-1 il Manchester City e consolidato il primato in classifica generale. Per la formazione di Klopp in gol Fabihno al 6′, raddoppio di Salah al 13′ e tris di Manè al 51′. Per la squadra di Guardiola ha accorciato le distanze Silva al 78′. Il City scivola così a 9 punti dal Liverpool che ha 34 punti, ed è quarto in classifica generale alle spalle del Leicester e del Chelsea alla pari con 26.