(ANSA) – PARMA, 10 NOV – “Niente da dire, il risultato è meritato, anche solo per il numero di occasioni”. Esordisce così Roberto D’Aversa, tecnico del Parma. Il 2-0 alla Roma lo riassume così e tutto sommato a ragione. “I ragazzi sono stati bravi a battere una squadra che sfrutta al meglio le proprie caratteristiche anche fuori casa – ha proseguito l’allenatore – Sprocati? Si è tolto una grande soddisfazione. Ma nel Parma chi viene chiamato in causa è sempre all’altezza, questo gruppo sta crescendo molto. Nel momento in cui tutti sposano la causa è più facile raggiungere l’obiettivo”. Poi qualche parola sulla Roma che, ha sottolineato D’Aversa, “ha sicuramente speso molto giovedì in Coppa. Nel finale era normale quindi ne avessimo di più, ma se analizziamo anche solo il primo tempo abbiamo avuto occasioni clamorose”. E pensare che il Parma ha perso pure Gervinho. “Ma ero fiducioso che Sprocati avrebbe fatto una buona gara” ha concluso D’Aversa.