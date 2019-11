(ANSA) – FIRENZE, 11 NOV – A Taranto dai lavoratori della ex Ilva “ci andrò quando ci sarà una soluzione: stiamo lavorando, sia pur dall’opposizione, per una soluzione”. Lo ha affermato Matteo Salvini, segretario della Lega, parlando a Lady Radio e dicendo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “poteva pensarci prima di mettere a rischio il futuro di una città e di migliaia di lavoratori, non facendo quello che hanno fatto”, per cui da Conte, Zingaretti e Di Maio arrivano ora “lacrime di coccodrillo”. Facendo riferimento all’abolizione dello scudo penale per Arcelor Mittal, Salvini ha aggiunto: “Ora vado a dire che Conte, Zingaretti e Di Maio sono irresponsabili? E’ così, ma gli operai hanno bisogno di lavoro, pane, stipendio, futuro, non di colpevoli, per cui stiamo lavorando per una soluzione. Ma adesso è l’Ilva, poi rischia di essere Alitalia, poi la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, poi sulle cartine delle sigarette, sui diesel Euro 3: non si va avanti così”.