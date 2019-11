(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Lo scudo penale è stato già proposto ma A.Mittal ha confermato i 5 mila esuberi nonostante un contratto firmato solo un anno fa che non prevede questa soluzione. Lo ricorda il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e leader M5s parlando a Uno Mattina. “Il tema è che l’Italia si deve far rispettare, deve far rispettare un contratto e dispiace che i sovranisti stiano dall’altra parte”.