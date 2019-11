(ANSA) – TEL AVIV, 11 NOV – Un palestinese di 22 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti nel campo profughi di al-Arrub, presso Hebron (Cisgiordania). Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan. Questa notizia non è stata finora commentata da parte israeliana. Fonti palestinesi aggiungono che nella giornata in cui i palestinesi ricordano il 15/mo anniversario della morte di Yasser Arafat altri incidenti si sono verificati in diverse località della Cisgiordania.