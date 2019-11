(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Il primo ministro di Mauritius, Pravind Jugnauth, è stato riconfermato alla guida del paese dopo il voto tenutosi giovedì scorso, come da risultati finali resi noti dalla commissione elettorale nazionale e riportati da ‘Al Jazeera’. La coalizione di Jugnauth, la Morisian Alliance di centrodestra, si è aggiudicata altri quattro seggi nell’assegnazione finale, per un totale di 42 su 70 e confermando così la sua maggioranza assoluta necessaria per formare il governo. “Ho ricevuto un mandato chiaro” per un periodo di cinque anni, ha detto Jugnauth ai sostenitori.