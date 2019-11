(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “Non starò mai zitto di fronte ad un atto così disumano e spregevole”. Il giorno dopo aver reagito sul campo a insulti razzisti, l’attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk Taison si è sfogato su Instagram, ribadendo la sua volontà di combattere a difesa della propria dignità anche a costo di essere di nuovo espulso, mentre sempre tramite social gli sono giunti moltissimi messaggi di sostegno da colleghi, tra i quali Neymar, Douglas Costa, Fernandinho del Manchester City e Bernard dell’Everton. Come aveva fatto la settimana scorsa Mario Balotelli a Verona, ieri Taison ha rivolto un gestaccio ai tifosi della Dinamo Kiev che durante la gara lo avevano ripetutamente insultato per poi scagliare la palla verso la tribuna che occupavano nello stadio di Donetsk. Espulso dall’arbitro per la reazione, il giocatore è uscito in lacrime. “Le mie lacrime erano di indignazione, ripudio e impotenza – ha scritto ancora Taison -, ma ci viene insegnato ad essere forti e combattere! Lottiamo per i nostri diritti!”.