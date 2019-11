(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “Penso che la riforma sul taglio dei parlamentari sia solo una questione di efficienza. Non c’entra nulla con la fine della democrazia rappresentativa o con una nuova partecipazione dei cittadini, e certamente non la aiuta”. Lo dichiara Davide Casaleggio, intervistato in esclusiva da Alessandro Giuli all’interno della Casaleggio Associati per Povera patria, il programma di Rai2 in onda stasera in seconda serata. Richiesto di un commento al governo Conte, Casaleggio ha risposto che sono state fatte “riforme importanti come il reddito di cittadinanza e altre battaglie storiche del Movimento”.