(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Il comandante della polizia nazionale della Bolivia, Yuri Calderón, ha negato che sia stato emesso un mandato di arresto contro il presidente Evo Morales. “La polizia boliviana non può emettere mandati di cattura”, ha detto Calderón in un’intervista al canale Unitel. “È un potere del Pubblico Ministero ordinare mandati di arresto, la polizia boliviana li esegue solamente. E voglio far sapere alla popolazione boliviana che non esiste un mandato di arresto contro funzionari statali come Evo Morales e i suoi ministri”, ha sottolineato.