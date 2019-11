(ANSA) – PERUGIA, 11 NOV – Alcuni studenti di un istituto superiore di Perugia hanno accusato disturbi comunque non gravi dopo essere stati investiti da dello spray al peperoncino spruzzato in aria in uno dei corridoi all’interno della scuola. Su quanto successo hanno svolto accertamenti i carabinieri. All’istituto sono intervenute tre ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Cinque studenti che lamentavano disturbi respiratori e bruciore agli occhi sono stati portati al pronto soccorso in codice verde. Le loro condizione – riferisce il Santa Maria della Misericordia – non sono risultate gravi. (ANSA).