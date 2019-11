(ANSA) – BEIRUT, 11 NOV – Due preti sono stati uccisi dall’Isis oggi nella Siria nord-occidentale in un agguato rivendicato dallo ‘Stato islamico’ nel distretto di Busayra, nella regione di Dayr az Zor sotto controllo delle forze curdo-siriane. Lo riferiscono fonti locali e media siriani. Nella sua rivendicazione, apparsa sui social network, l’Isis afferma che “due sacerdoti cristiani sono stati uccisi oggi dal fuoco di combattenti dello Stato islamico nel villaggio di Zar, nel distretto di Busayra, a est di Dayr az Zor”. L’Isis ha pubblicato la foto di un documento di identità di uno dei due preti: si tratta di Ibrahim Hanna Bidu, appartenente alla chiesa armena cattolica della regione orientale siriana della Jazira. Non si conosce l’identità del secondo prelato. E non è chiaro se l’altra vittima sia in effetti un prete o se sia un suo accompagnatore.