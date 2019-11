ROMA. – Il clima degli affari resta favorevole tra le imprese italiane ed europee, ma rallenta la fiducia per il prossimo anno. Ad allarmare maggiormente gli imprenditori è soprattutto il basso livello della domanda interna, mentre la Brexit non sembra essere in cima alle preoccupazioni.

E’ quanto emerge dalla ricerca realizzata per l’Italia da Unioncamere nell’ambito della XXVII edizione dell’indagine annuale coordinata dall’associazione delle Camere di commercio europee. La situazione italiana evidenzia un segno più nel saldo tra aspettative positive e negative (11,2 punti percentuali): un’impresa su quattro scommette su un miglioramento degli affari e il 58,1% prevede un quadro stabile, ma raddoppiano rispetto allo scorso anno le aziende che prevedono difficoltà (15,4% dall’8,1%). E se per le imprese tricolori sarà ancora l’export a trainare la crescita, 3 aziende su 4 non si aspettano slanci.

Ancora meno incoraggianti le prospettive di business a livello europeo, con il clima degli affari che segna addirittura il record più basso dal 2004. Rallentano in particolare le attese delle imprese europee su fatturato, occupazione e investimenti.

La situazione è molto diversa da un paese all’altro: il saldo tra aspettative favorevoli e sfavorevoli tocca picchi di oltre 50 punti in Bulgaria, Grecia e Serbia, mentre scende a valori negativi in Slovacchia, Slovenia e Lettonia; e la fiducia è in calo anche in Spagna (12,9 punti), mentre in Germania registra un segno meno (-7,1) per la prima volta dalla crisi del 2009.

Il basso livello della domanda è in testa alle preoccupazioni sia tra gli imprenditori europei (42,8%) che tra quelli italiani (46,3%). Le imprese italiane mettono al secondo posto il costo del lavoro (al terzo posto invece per quelle europee) e al terzo il caro-prezzi nell’energia e nelle materie prime. Tra le preoccupazioni degli imprenditori europei c’è anche l’asimmetria qualitativa e quantitativa tra domanda e offerta di lavoro.