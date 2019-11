(ANSA) – ROMA, 11 NOV – La campionessa di nuoto Simona Quadarella ha deciso di lasciare il Corpo dei Vigili del fuoco, a tre anni dall’assunzione, e non ha rinnovato il tesseramento per il Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse. “Una scelta consapevole – fa sapere l’ufficio attività sportive dei Vigili del fuoco – per motivi strettamente personali legati al suo futuro sportivo e professionale, maturata a partire dai recenti Mondiali di Gwangiu in cui ha vinto l’oro nella 1500 sl e l’argento negli 800 sl”, All’origine della scelta della nuotatrice vi sarebbe l’esigenza di gestire autonomamente gli impegni e le sponsorizzazioni. Il Corpo dei Vigili del fuoco ed il gruppo sportivo hanno espresso il loro ringraziamento “a Simona per il prestigio dato e per l’attaccamento ai colori rossi della maglia dimostrati sino allo scorso fine settimana a Genova, quando ha gareggiato con il lutto al braccio, in occasione del trofeo ‘Nico Sapio’, per ricordare i colleghi recentemente scomparsi”, augurandole un futuro sempre più prestigioso.