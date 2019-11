ROMA – Dall’Italia all’Ucraina, fino ad arrivare in Israele. La rivolta dei calciatori contro gli insulti razzisti si allarga e valica i continenti.

Non solo Mario Balotelli, che il 3 novembre scorso a Verona ha calciato il pallone verso gli spalti, quindi ha minacciato di lasciare il campo a partita in corso, ma anche Taison, brasiliano dello Shakhtar Donetsk, si è ribellato e, durante una partita del campionato ucraino, ha scagliato il pallone in curva, prima di esibire il dito medio contro chi lo aveva seppellito con i famigerati ‘buuu’.

Peccato che l’arbitro lo abbia espulso, facendolo scoppiare in lacrime: “le mie erano lacrime di impotenza, ma io non staro’ mai zitto”.

Ieri il flagello razzista ha investito l’ex difensore del PSG, Antoine Conte, che gioca in Israele, nel Beitar Jerusalem: il giocatore, sul campo del Maccabi Haifa (3-1), è stato sommerso dai soliti, famigerati “buuu” e alla fine si è sfogato sui social, parlando di “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. “Non è la prima volta che mi fanno questi versi in Israele”, ha poi aggiunto.

Sempre via social è arrivato lo sfogo di Taison. “Non starò mai zitto di fronte a un atto così disumano e spregevole”, ha scritto il brasiliano, su Instagram, incassando i messaggi di sostegno da parte dei colleghi di varie squadre: da Neymar a Douglas Costa, da Fernandinho a Bernard dell’Everton.

“Lottiamo per i nostri diritti e per l’uguaglianza!”, ha aggiunto Taison. Anche il compagno di squadra di Taison, Dentinho, che non ha però reagito come Taison, si è visto apostrofare, ricevendo poi la solidarietà dei giocatori avversari.

L’ultima denuncia arriva dal campionato di Serie C italiano: l’attaccante della Cavese, Massimo Goh, cugino del più celebre Moise Kean, è stato insultato alla fine della sfida contro il Catanzaro. ”

Per la seconda domenica di fila – ha raccontato – sono stato insultato per il colore della mia pelle, la prima volta non ho detto niente e ho sbagliato, ma ora ne ho abbastanza di ‘sto schifo… Ma ci rendiamo conto?”.