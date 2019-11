CARACAS – La festa degli otto é al completo! Deportivo Táchira, Caracas, Llaneros, Trujillanos, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Aragua e Metropolitanos saranno le protagoniste della Liguilla.

Con una doppietta (34’ su calcio di rigore e 74’) del paraguaiano Víctor Aquino la formazione arancione ha battuto 2 – 0 l’Estudiantes de Mérida. In questo modo, da quando é stato stabilito il sistema di Liguilla, il Deportivo La Guaira si qualifica per l’ottava occasione ai play off. Mentre gli accademici, campioni del Torneo Apertura, dovranno attendere l’esito della Liguilla per conoscere l’avversaria per la finale scudetto.

A Barquisimeto, il Deportivo Lara ha travolto con uno score di 3 – 0 allo Zulia. Homero Calderón (3’), José Caraballo (45+1’) e Juan Carlos Castellanos (63’) hanno scritto il proprio nome sul tabellone luminoso dello stadio Metropolitano di Cabudare. Per la sesta volta nella sua storia, la squadra della denominata “ciudad musical de Venezuela” si é qualificata per la Liguilla. In due occasioni ha alzato la coppa al cielo: Torneo Clausura 2017 e 2018.

Nello stadio Olímpico della UCV, Metropolitanos ha pareggiato 1 – 1 con l’Aragua. Ospiti in vantaggio all’ottavo grazie alla rete di José Yéguez (8’), la formazione viola trova il pari al 44esimo grazie a Jholvis Acevedo. il pari é servito ad entrambe le squadre per timbrare il biglietto d’ingresso nel G8 del Torneo Clausura. Per il Metropolitanos questa sarà la prima presenza in questa fase del torneo. La squadra allenata da José María Morr è l’unica ancora in corsa sui due fronti: Coppa Venezuela e Torneo Clausura, mentre i giallorossi partecipano per la sesta volta.

A San Cristóbal, il Deportivo Táchira ha battuto per 2 – 1 l’Academia Puerto Cabello. I gialloneri avevano un posto garantito nella fase successiva del Clausura, ma questa vittoria è servita per garantirsi il primo posto nella “Tabla Acumulada”: questa posizione assegna un il pass per la seconda fase dei play off della Coppa Libertadores 2020.

Con il pareggio 1 -1 in casa del Llaneros il Caracas ha mandato alle ortiche le sue chance di chiudere in vetta alla classifica della “Acumulada”.

Dopo il pari interno (1 – 1) con l’Atlético Venezuela, l’Estudiantes de Caracas scende in Segunda División. Oltre agli accademici, giocheranno la prossima stagione in Serie B il Deportivo Anzoátegui che non ha disputato il Torneo Clausura per problema economici.

Hanno completato il programma della 19esima giornata: Lala Fútbol Club – Monagas 1 – 1, Portuguesa – Mineros 1 – 1, e Zamora – Trujillanos 3 – 1.

Con questi risultati, la Liguilla si giocherà nel seguente modo: Il Deportivo Táchira (primo) andrà a far visita al Metropolitanos (ottavo), Caracas (secondo) giocherà a Maracay contro l’Aragua (settimo), il Deportivo Lara (sesto) ospiterà la sopresa Llaneros (terzo) e la città dei sette colli farà da cornice al match Trujillanos – Deportivo La Guaira.

Il campione della Liguilla sfiderà nel mese di dicembre l’Estudiantes de Mérida, vincitore del Torneo Apertura, nella finale scudetto. Mentre i campioni in carica della Primera División, lo Zamora, non avrà la chance di difendere il titolo conquistato nel 2018.

(di Fioravante De Simone)