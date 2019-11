(ANSA) – ROMA, 11 NOV – L’Aiea ha rivelato di aver trovato tracce di uranio artificiale “in un sito in Iran non dichiarato all’agenzia”. E’ la prima volta che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica riconosce in un rapporto che le accuse fatte da Usa e Israele contro l’Iran sono vere. Nel rapporto trimestrale confidenziale distribuito ai Paesi membri, l’Aiea non ha indicato dove sia il sito in questione ma Israele e Usa sostengono che si trovi alla periferia di Teheran, in un luogo definito in passato da Benyamin Netanyahu come “deposito atomico segreto”.