(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “La società ed i tifosi della Virtus Vecomp Verona ringraziano per l’accoglienza e disponibilità la Fermana, augurandole le migliori fortune calcistiche”. E’ il cartello che compare all’ingresso degli spogliatoi allo stadio Recchioni di Fermo dopo la partita di serie C con la Fermana, che risponde sui social: “Stima reciproca e rispetto sia fuori che dentro al campo”. “E’ questo il calcio che vogliamo – spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – e che sta prendendo campo non solo con le prime squadre ma anche tra i giocatori dei settori giovanili. Sono testimonianze che il pallone è prima di tutto un gioco che ha una forza particolare: quella di lanciare messaggi positivi”. “Un’altra iniziativa degna di nota che unisce il calcio al sociale – conclude Ghirelli – è quella promossa dal Teramo che, nelle tre prossime gare interne, devolve un euro per ogni spettatore pagante per raccogliere somme da destinare ai più bisognosi”.