(ANSA) – IL CAIRO, 11 NOV – La Libia smentisce “categoricamente” un accordo segreto con Malta per la gestione dei migranti, rivelato ieri dal Times of Malta. “Non esiste alcun accordo”, scrive in un comunicato l’ambasciata libica a La Valletta: “I due governi cooperano strettamente e in maniera trasparente sull’immigrazione clandestina e il contrasto del contrabbando nel Mediterraneo”. “Grazie a questa cooperazione, e quella con l’Italia e gli altri Paesi Ue, migliaia di vite innocenti sono state salvate nell’ultimo decennio”.