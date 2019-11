PECHINO. – Hong Kong si avvita in una spirale di violenza sempre più pericolosa: un ragazzo di 21 anni è stato gravemente ferito dal colpo di pistola sparato a bruciapelo da un agente nel centro della città, mentre un altro gesto di follia ha portato gli attivisti a dare alle fiamme un uomo pro-Cina nei Nuovi Territori, per una lite.

Dopo 5 mesi di proteste, sono bastate meno di 24 ore per spostare ancora l’asticella dello scontro tra manifestanti pro-democrazia e polizia, più in alto e a livelli mai visti finora, mostrando come la situazione del muro contro muro vada spedita verso il punto di non ritorno. I filmati postati e circolati velocemente sui social media ne sono la prova.

Nel primo caso, il sergente Kwan Kar-wing, mentre bloccava un manifestante con la maschera a Sai Wan Ho, ne ha visto un altro avvicinarsi contro cui ha puntato la pistola e ha esploso tre colpi, di cui uno andato a bersaglio.

Il ragazzo, studente di college identificato con il cognome Chow, s’è accasciato ed è stato bruscamente strattonato dagli agenti. É stato sottoposto ad un intervento d’emergenza a fegato e reni ed è ora in condizioni critiche, hanno riferito i media locali.

Il portavoce della polizia Kwok Pak-chung ha affermato in una conferenza stampa che Kwan ha sparato temendo che il ragazzo – che dalle immagini non sembra armato – volesse rubargli il revolver. Il video è diventato virale e il sergente è stato bersagliato da minacce di morte, anche alla sua famiglia.

Questa mattina, dopo un weekend di tensione in risposta alla morte di venerdì di Chow ‘Alex’ Tsz-lok, studente di 22 anni, prima vittima delle proteste per la caduta da un parcheggio nel mezzo di uno scontro con la polizia, era stato indetto uno sciopero generale e la mobilitazione su vasta scala per bloccare le strade principali e i mezzi pubblici.

La polizia è intervenuta subito con estrema durezza: spray urticanti, lacrimogeni e cariche, per la prima volta anche negli atenei, a una settimana dall’incontro che il presidente cinese Xi Jinping ha avuto a Shanghai con la governatrice Carrie Lam, alla quale ha indicato nel ritorno dell’ordine la priorità per la città.

Ci sono stati scontri e lacrimogeni nel distretto finanziario e in pieno giorno: la Borsa, spaventata dalla guerriglia urbana, ha chiuso con la peggiore performance da agosto, a -2,62%.

“Se la strategia è intensificare le violenze per far cederé il governo di Hong Kong costringendolo ad accettare le cosiddette richieste politiche, questo non accadrà”, ha scandito Lam nella conferenza stampa serale. “La violenza non darà soluzioni ai problemi di Hong Kong”, ha aggiunto, chiamando gli attivisti “nemici del popolo”. Dare fuoco a una “persona è un atto totalmente inumano e imperdonabile”.

La vittima della folle aggressione da parte dei manifestanti è in condizioni critiche per le ustioni di secondo grado riportate, soprattutto tra braccia e torace. L’episodio ha diversi punti oscuri ed è avvenuto nel primo pomeriggio a Ma On Shan, nei Nuovi Territori.

L’uomo di mezza età, con ferite sulla testa e una maglietta verde, urla nel video al gruppo di giovani attivisti accusandoli di essere “britannici” e non cinesi. La folla ribatte che lui dovrebbe tornare in Cina.

All’improvviso, si vede nel video, una persona si fa avanti versandogli addosso un liquido infiammabile appiccando poi le fiamme. Maglietta e scarpe hanno preso subito fuoco e non è chiaro cosa sia successo dopo alla vittima.

“É doloroso vedere la città caduta in uno stato di polizia”, ha scritto su Twitter Joshua Wong, leader del ‘movimento degli ombrelli’ del 2014 e tra i principali attivisti del fronte pro-democrazia, criticando le violenze della polizia.

“Quando un bullo autoritario rimane senza controllo, un giorno lo vedremo rientrare nel nostro quartiere e sparare a giovani innocenti”, ha aggiunto Wong, atteso il 27 novembre a Milano alla Fondazione Feltrinelli. Ammesso che gli sia consentito espatriare.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)