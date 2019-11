(ANSA) – PARIGI, 11 NOV – Una scossa di terremoto del 5,4 sulla scala Richter, ha spaventato la Francia centromeridionale questa mattina prima di mezzogiorno. In serata, l’allarme si è amplificato per la notizia che 3 reattori della centrale nucleare di Cruas-Meysse, nell’Ardeche, saranno bloccati nelle prossime ore per consentire “approfonditi controlli”. E sincerarsi che la scossa non li abbia danneggiati. Secondo l’Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN), il terremoto – il più forte in Francia dal 2003 – non ha provocato “danni apparenti” agli edifici della centrale, e l’impianto ha continuato a funzionare normalmente. Ma EDF dovrà stabilire quale sia stato “l’impatto” sismico sull’insieme delle installazioni. Per il prefetto, Hugues Moutouh, “non è stato constatato alcun danno”.