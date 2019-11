(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Sei partite nel turno di questa notte in Nba. E solita grandissima prestazione di James Harden, ancora una volta sopra i 30 punti di personale (39 per la precisione, e 9 assist) che ha guidato i Rockets alla quarta vittoria di fila, stavolta in casa dei New Orleans Pelicans con il punteggio di 122-116. In evidenza anche Russell Westbrook che ha firmato 26 punti. Sorridono i Boston Celtics, rivelazione di questo inizio di stagione, che hanno infilato l’ottava perla consecutiva battendo i Dallas Mavericks per 116-106. Ai Mavericks non bastano i 34 punti (con 6 rimbalzi e 9 assist) di Luca Doncic. Serata positiva anche per i Los Angeles Clippers, vittoriosi sui Toronto Raptors, campioni in carica , che si sono arresi sul finale di 98-88. Ancora un ko per i Warriors, sconfitti sul terreno amico dagli Utah Jazz 122-108. Da segnalare anche la vittoria in trasferta dei Minnesota Timberwolves sui Detroit Pistons 120-114, e quella dei Memphis Grizzlies sui San Antonio Spurs 113-109. (ANSA).