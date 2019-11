Buenos Aires: inaugurata l’esposizione “InGenio Italiano. El arte de innovar y construir el futuro”

BUENOS AIRES. – L’ambasciatore d’Italia in Argentina Giuseppe Manzo ha inaugurato venerdì scorso una mostra di macchine ed invenzioni di Leonardo Da Vinci, che fa parte di una serie di eventi per rendere omaggio ai 500 anni della morte del grande genio toscano, si è realizzata nel Palazzo Barolo, nell’“Avenida de Mayo 1370” di Buenos Aires.

In questa esposizione si possono vedere le repliche delle macchine ed invenzioni di Leonardo realizzate dall’artista Juan Carlos Zampieri. Gli invitati oltre all’Ambasciatore sono stati Lucrecia Vanni direttrice della Ong Ecopolys, Hector Pavón editore responsabile della Rivista culturale Ñ del giornale “Clarin” e coautore insieme a Mercedes Ezquiaga del libro “Tutto quello che devi sapere su Leonardo da Vinci nel secolo XXI”

Infine, il direttore del Museo Ideale Leonardo da Vinci di Vinci, Alessandro Vezzosi, esporrà su “Leonardo. L’ingegnosità universale: l’artista della scienza e della tecnologia”. “Le iniziative per valorizzare la figura dello studioso del Rinascimento mirano a presentare il genio di Leonardo come uomo del futuro dal suo tempo ad oggi, cinque secoli dopo, come attore e ispiratore del presente nelle discipline della medicina, dell’arte e della scienza, articolato in un convegno, un seminario e una mostra dedicati al suo lavoro scientifico e artistico”, ha dichiarato l’Ambasciata.

La mostra resterà aperta fino a giovedì 5 dicembre.

(di Angelo Di Lorenzo)