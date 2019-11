(ANSAmed) – TEL AVIV, 12 NOV – “Israele non è interessato in una escalation. Faremo comunque tutto il necessario per la nostra difesa. Occorre aver pazienza e freddezza”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu al termine di una consultazione del consiglio di difesa del governo. “Baha Abu al-Ata era il principale organizzatore di terrorismo a Gaza. Stava per organizzare nuovi attentati. Era come una ‘bomba in procinto di esplodere'”.