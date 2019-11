Forum della Pace aperto a Parigi, 30 capi di Stato presenti

(ANSA) – PARIGI, 12 NOV – Si è aperta oggi a Parigi la seconda edizione del Forum della Pace, appuntamento creato l’anno scorso dalla Francia in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra. Ad inaugurare il Forum, i presidenti francese Emmanuel Macron (che ieri sera ha ricevuto una trentina di leader invitati a cena all’Eliseo) e congolese Felix Tshisekedi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il vicepresidente cinese Wang Qishan. La seconda edizione dell’evento vedrà la presentazione di progetti e lo svolgimento di dibattiti, con un accento particolare sul posto dei giovani ai livelli decisionali della politica. In conclusione, saranno adottati una decina di progetti che per un anno avranno il sostegno e l’accompagnamento finanziario e mediatico del Forum. Tema dominante dei laboratori in programma, la difesa del multilateralismo di fronte alla crescita degli “egoismi nazionali” in un mondo sempre più frammentato.