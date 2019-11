Migranti: Mattarella, Ue si assuma il problema

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – “Nei colloqui di oggi abbiamo parlato del fenomeno migratorio e nell’ambito della politica dell’Unione europea convinti che questo sia un problema da assumere complessivamente come competenza dell’Unione europea perchè soltanto la Ue ha la possibilità di affrontare i vari aspetti del fenomeno con efficacia. Nessun Paese da solo può farlo con altrettanta efficacia”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella al termine di un colloquio al Quirinale con il presidente portoghese Marcelo Rebelo De Sousa. Da parte suo il presidente del Portogallo ha avuto parole di elogio per l’Italia e per lo stesso Mattarella: “ringraziamo l’Italia per l’eroismo e il coraggio con cui ha gestito da sola il dramma dei flussi migratori”, ha detto dal Quirinale. “Mattarella – ha aggiunto parlando del presidente italiano – ha una visione universale e desidero rendere pubblicamente omaggio alla sua funzione non solo in Italia ma in tutta Europa”.