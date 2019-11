Pérez Greco entusiasta: “Siamo la migliore squadra del campionato!”

CARACAS – Con la vittoria 2 -1 contro l’Academia Puerto Cabello il Deportivo Táchira ha chiuso una stagione 2019 da favola: in cima alla classifica della Tabla Acumulada. I gialloneri, grazie ai 66 punti, hanno ottenuto il pass per il secondo turno dei play off della Coppa Libertadores 2020.

La formazione andina, dopo un Torneo Apertura da dimenticare con la qualificazione ai play off sfumata all’ultima giornata, hanno disputato un Clausura da incorniciare dominandolo dall’inizio alla fine. Tutto questo grazie all’ottimo lavoro svolto in allenamento: “gestione ottima dei tempi con palla a piede”, “più precisione in area avversaria” le principali qualità messe in campo.

Tra i protagonisti del Deportivo Táchira c’é l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco che in un comunicato stampa ha elogiato il lavoro dei compagni squadra nella sfida contro l’Academia Puerto Cabello ed il primo posto nella Tabla Acumulada.

“La pioggia ha condizionato un po’ la sfida. Quello contro l’Academia Puerto Cabello è stato un match molto combattuto, di quelli che devi lasciare l’anima in campo e dove devi dare sempre un po’ di più. Abbiamo raggiunto la nostra meta: chiudere in vetta alla classifica della Tabla Acumulada”.

In questo 2019, i gialloneri in 37 gare disputate nella Primera División hanno uno score di 20 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Gli andini hanno segnato 66 reti e ne hanno subite 39.

Il campione di origine siciliana è convinto che l’arma in più di questa squadra é la motivazione. “Grazie a Dio e al gruppo per l’impegno, la convinzione ed l’umiltà prodigati in ogni allenamento. Dio ci ha ripagato e questo è un sogno che si avvera. Questo non é un torneo facile”.

Sabato, alle 16:00, il Deportivo Táchira (primo classificato) andrà a far visita al Metropolitanos (ottavo) nella gara d’andata del primo turno dei play off della Liguilla. In caso di passaggio del turno affronterà la vincente della sfida Trujillanos – Deportivo La Guaira.

“Il Metroplitanos é una squadra tosta, adesso dobbiamo riposare e goderci l’allegria che si respira nello spogliatoio. Sulla stessa onda ci sono anche i tifosi che sono entusiasti per il momento magico”.

