18 anni da omicidio Mollicone,3 cc a rischio processo

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – A 18 anni dalla morte di Serena Mollicone, la studentessa di Arce scomparsa e poi trovata morta in un boschetto, forse si riuscirà domani a fare un piccolo passo verso una verità da tempo attesa. Il padre Guglielmo si dice fiducioso e sereno. “Credo nel lavoro svolto in questi anni dalla magistratura inquirente e credo nella giustizia”, dice l’uomo alla vigilia dell’udienza preliminare che dovrà decidere la sorte processuale del maresciallo Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, della moglie Anna Maria, del figlio Marco, del maresciallo Vincenzo Quatrale e dell’appuntato Francesco Suprano. Mottola, i suoi familiari e Quatrale sono accusati di concorso in omicidio. Per Quatrale inoltre si ipotizza anche l’istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, mentre l’appuntato Francesco Suprano deve rispondere di favoreggiamento.