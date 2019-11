CARACAS – Con una programación que incluye teatro, danza, música y cine, el Festival La Caja al Arte Libre, inició este 9 de noviembre en La Caja de Fósforos de Colinas de Bello Monte, con el estreno de la obra infantil, “Dora, la vaca encantadora”, escrita y dirigida por Ricardo Nortier, y un concierto de rock sinfónico.

Para los días 15, 16 y 17 de noviembre a las 5:00 pm, se dará espacio a la danza a cargo de Armando Díaz y su propuesta “Lo que no se dice”, que aborda, el lenguaje del teatro físico, la incomprensión de la homosexualidad y el ambiente familiar donde no siempre se da la aceptación y entendimiento de integrantes con tendencias sexuales no convencionales.

Entre los días 23, 24 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre a las 3:00 pm estará en cartelera “Cómo miran las estrellas” propuesta teatral de La Caja al Arte Libre escrita por Judith Calderón, que aborda los límites de la imaginación y relata un en un sueño un viaje a una estrella con un con su amigo imaginario, bajo la dirección de Ricardo Nortier.

Durante las mismas fechas pero a las 5:00 pm, habrá danza butoh en La Caja de Fósforos. Se trata de “El observador silencioso” de Juan Carlos Linares, quien con sus bailarines, desarrollará un discurso escénico divido en varias partes: El Nacimiento, La Gran Tentación, La Renunciación y El Gran Paso, valiéndose para ello del género japonés de la posguerra.

El 23 y 24 de noviembre a las 5:00 pm, se llevará a cabo una muestra de cortometrajes, que brindará a la comunidad un lugar donde todos los sentidos se conjugan para descubrir que realmente somos un todo a través de las diversas expresiones culturales.

Las entradas están a la venta en la taquilla y en www.lacajadefosforos.com.ve donde puede consultarse toda la programación de los diferentes eventos.